Agression raciste et homophobe : l'acteur Jussie Smollett inculpé pour dépôt de fausse plainte

Rien ne va plus pour Jussie Smollett. Après avoir examiné les preuves présentées par la police de Chicago, le bureau du procureur du comté de Cook a décidé d’inculper mercredi l’acteur américain de 36 ans des charges criminelles de "comportement déplacé" et de "dépôt de fausse plainte". Suspecté d’avoir mis en scène une fausse agression raciste et homophobe fin janvier, la star de la série "Empire" risque de 1 à 3 ans de prison et 25.000 dollars d’amende.





Depuis plusieurs jours, les médias rapportent que Jussie Smollett aurait payé deux hommes d’origine nigériane pour l’attaquer à proximité de son domicile, dans le centre-ville de Chicago. Une théorie dont s’est offusqué l’acteur dans une interview télévisée, diffusée le 14 février dans l’émission "Good Morning America". Dans le même temps, il refusait une nouvelle convocation des enquêteurs, qui souhaitaient l'interroger sur plusieurs aspects troublants du dossier.