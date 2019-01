Agressions sexuelles sur mineurs : clap de fin pour Bryan Singer, le réalisateur de "Bohemian Rhapsody" ?

Ce que le studio ignore, à l’époque, c’est la plainte que va déposer trois jours plus tard un certain Cesar Sanchez-Guzman, qui affirme avec été violé en 2003 par le réalisateur, lorsqu’il avait 17 ans. Depuis le début de sa carrière, ce n’est pas la première fois que Bryan Singer est visé par ce type d’accusation. "Lorsque l’affaire Harvey Weinstein a éclaté, tout le monde pensait qu’il serait le prochain", déclare sous couvert d’anonymat un acteur de premier plan dans une enquête qui vient de paraître sur le site du média américain "The Atlantic".





Pendant près d’un an, les journalistes Alex French et Maximilian Potter ont recueilli les témoignages de 50 personnes, dont quatre hommes qui ne s’étaient jamais exprimé auparavant. L’un d’eux, âgé de 18 ans au moment des faits, décrit Bryan Singer comme "un prédateur sexuel qui assommait les gens d’alcool et de drogues afin d’avoir des relations sexuelles". Tous évoquent la complaisance des gens du métier à l’égard du cinéaste, qui a toujours nié les faits. Et qui continue de le faire.