Alain Delon et son fils Alain-Fabien : itinéraire d’une relation chaotique qui a défrayé la chronique

En mars de la même année, le jeune frère d’Anouchka récidive dans le magazine suisse "L’Illustré". Il raconte qu'il n'a pas vu son père depuis deux ans. "La dernière fois que je l'ai aperçu, c'était dans un restaurant à Paris. Il est passé devant moi sans me regarder. J'ai trouvé ça humiliant et triste", déplore-t-il, avant d'évoquer sa scolarité en suisse.





Alain-Fabien affirme qu'il était entouré de fils de président et de dictateur, "sapés comme des princes" alors que lui n'avait qu'"un seul pantalon, toujours le même, que je mettais tous les jours, parce que je n'avais pas d'argent et que mon père ne me donnait pas un centime".





Cette fois, Alain Delon va prendre la plume et écrire au rédacteur en chef pour déplorer "les propos tenus par mon fils égaré, en mal de références." Puis sarcastique : "Si votre mission était d’épancher au peuple suisse qu’être le fils d’Alain Delon équivaut au chemin de croix et au calvaire, vous retiendrez qu’à cause de vous et de vos pareils, être le père du fils d’Alain Delon ne vaut guère mieux."