Anthony Delon donne des nouvelles rassurantes de son père, un an après son AVC

"Ça va mieux, il se retape." Dans une interview accordée à Paris Match dont il fait la couverture cette semaine, Anthony Delon donne des nouvelles rassurantes de son père, victime en juin 2019 d'un AVC et d'une légère hémorragie cérébrale. Après une opération à la Pitié Salpêtrière à Paris, où il était resté trois semaines en soins intensifs, puis quatre mois d'hospitalisation dans une clinique suisse, Alain Delon se repose depuis dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret.

"Mon père n’a plus voulu personne chez lui pendant le confinement", explique Anthony Delon, aujourd'hui âgé de 55 ans. "Son kiné ne venait plus trois fois par semaine, il a perdu quatre mois dans sa rééducation, alors qu’il était sur la pente ascendante. Après un AVC comme le sien, il faut un an et demi pour se rétablir. Il a régressé, mais ça va mieux", rassure le comédien dont les rapports se sont détendus avec son père.