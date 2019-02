"Pendant des années, j’ai vécu en attendant qu’il claque" : les tristes confidences du fils d’Alain Delon

Entre le père et le fils, les relations n’ont jamais été simples. "Pendant des années j’ai vécu en attendant qu’il claque. Maintenant j’espère qu’il va vivre bien longtemps pour me voir arriver très haut. J’ai plus le temps d’être dans la haine", raconte Alain-Fabien Delon à Elle. Longtemps, il a été prêt à tout pour subvenir à ses besoins. "Je gagnais des sous en balançant des dossiers sur mon père dans les journaux. J’avais une grande bouche", révèle-t-il.





Dans son roman, le néo-écrivain met en scène un jeune acteur écrasé par les attentes d’un paternel qui vit seul avec ses armes et ses chiens. "C’est inévitable, on va faire des parallèles avec la réalité, admet-il (…) Quand je raconte ma vie à des potes, ils me disent : 'Mais c’est Netflix, mec !' Par exemple, en cherchant une bouteille d’alcool chez mon père, je suis vraiment tombé sur son chat mort dans le congélateur !"