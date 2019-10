Alanis Morissette révèle son combat contre la dépression post-partum

CONFESSION- La chanteuse Alanis Morissette, qui vient d'avoir un troisième enfant, révèle qu'elle souffre à nouveau de dépression post-partum. Dans un long texte publié sur son site internet, elle fait part de ses angoisses et souhaite partager son expérience avec les autres mères concernées pour lever le voile sur cet état qui concerne près de 2 jeunes mamans sur 10.

Après un premier garçon, Ever Imre né en décembre 2010, une petite fille prénommée Onyx Solace âgée de 3 ans, Alanis Morissette a accouché le 8 août 2019 d'un garçon, Winter Mercy. Trois enfants qu'elle a eu avec Mario Treadway, rappeur connu sous le pseudo "Souleye".

Elle tente de récupérer d'un accouchement "beau et intense" tout en jonglant avec d’autres occupations du quotidien, faire en sorte de retrouver un "corps à peine reconnaissable", intégrer ce nouveau bébé à sa grande famille etc...

Se soigner par la parole en partageant son expérience dans une société où la maternité véhicule une image de bonheur optimal, c'est le choix qu'a fait la chanteuse. Comme d'autres, à l'image de l'actrice Hayden Panettiere et de la chanteuse Adèle qui n'ont pas hésité à parler de leur propre dépression post-partum. En parler pour se sentir moins seule. Et comme l'écrit Alanis Morissette, d'ici quelques temps, tout cela ne sera plus qu'un lointain souvenir.