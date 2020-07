"Cela peut être atroce" : Alexa Chung révèle son combat contre l'endométriose

"La douleur peut affecter votre santé mentale, votre capacité à travailler, vos relations, votre fertilité, la liste est longue. La seule façon de diagnostiquer officiellement que vous l'avez est d'effectuer une laparoscopie. Il y a un an, j'ai enfilé ces chaussettes élégantes en préparation de ma chirurgie laparoscopique", a-t-elle confié en légende d'un cliché où elle a photographié ses pieds avec des chaussettes jaunes.

Elle a décidé de prendre la parole. La mannequin Alexa Chung a révélé sur son compte Instagram qu'elle souffrait d'endométriose, une maladie très douloureuse et encore taboue. "L'endométriose est une affection à long terme dans laquelle des tissus similaires à la muqueuse de l'utérus se développent à d'autres endroits, tels que les ovaires et les trompes de Fallope. Cela peut être atroce", explique la jeune femme de 36 ans.

Alexa Chung espère ainsi mettre en lumière une maladie encore trop souvent méconnue ou minimisée. "J'ai eu le privilège d'être crue et écoutée. Le diagnostic prend en moyenne sept ans et c’est une maladie qui touche une femme sur dix. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'en augmentant la sensibilisation à l'endométriose, je pourrais peut-être aider quelqu'un à reconnaître ce qu'il a plus tôt".

Comme elle, de nombreuses célébrités ont publiquement révélé être atteinte d'endométriose. Les comédiennes françaises Laetitia Milot et Lorie n'hésitent pas à prendre la parole dès qu'elle le peuvent. Gravement atteinte, Laetita Milot a eu malgré tout la joie de devenir maman d'une petite Lyana. Ce qui n'est pas le cas de Enora Malagré, qui a confié s'être noyée dans l'alcool pour surmonter la maladie. Si elle rêve d'être maman, elle songe aujourd'hui à l'adoption pour réaliser son souhait. Quant à Lena Dunham, la star de Girls, elle a pris la décision radicale de se faire retirer l'utérus et le col de l'utérus en 2018 pour ne plus ressentir de douleurs.