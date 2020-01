Alice Detollenaere, la compagne de Camille Lacourt, révèle qu'elle a un cancer du sein

"C'est fait. Après des mois de recherche, de doutes et d'aléas médicales, on m'a finalement retiré ce sein malade". C'est pas ces mots poignants qu'Alice Detollenaere, la compagne de Camille Lacourt, a annoncé sur son compte Instagram qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Agée de 32 ans, la jeune femme qui a subi une mastectomie a remercié ses proches, et en particulier son compagnon, pour son soutien.

"Des mois que l'on retient notre souffle. J'écris "on“ car une maladie ne se porte pas seule et impacte inévitablement nos proches. J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenu depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi", a écrit l'ex Miss Bourgogne en légende d'une photo où on voit sa main perfusée tenir celle l'ex-champion de natation.