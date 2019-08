Alice Taglioni et Laurent Delahousse attendent leur deuxième enfant

La famille s’agrandit. La comédienne Alice Taglioni a profité de sa présence dimanche au festival du film francophone d'Angoulême pour dévoiler sa grossesse. Venue présenter "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part", l'adaptation du célèbre roman d'Anna Gavalda, elle a exhibé avec fierté son baby bump. Tout sourire aux côtés des comédiens Jean-Paul Rouve et Elsa Zylberstein et du réalisateur Arnaud Viard, la compagne de Laurent Delahousse, vêtue d’une longue jupe blanche et d’un chemisier bleu à carreaux, a pris la pose devant les photographes. D'ordinaire très discrète sur sa vie privée, elle ne pouvait plus cacher ses jolies formes de femme enceinte.





Il s'agit du troisième enfant de la comédienne de 43 ans, déjà maman de Charlie (10 ans), le fils qu'elle a eu avec Jocelyn Quivrin, décédé en 2009 dans un accident de voiture, et de Swann (3 ans), sa fille issue de sa relation avec Laurent Delahousse, avec qui elle est en couple depuis 2014. Le journaliste, âgé de 49 ans, est de son côté déjà papa de deux filles, Liv Helen, née en 2005, et Sacha, née en 2008, qu'il a eues avec la journaliste Florence Kieffer, la sœur de Tina Kieffer. Les futurs parents n'ont pas commenté cette heureuse nouvelle.