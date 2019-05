Alil Vardar, quinze ans de succès

Connu pour sa pièce de théâtre à succès "Le Clan des divorcées", Alil Vardar célèbre ses quinze ans de scène en 2019. Né en Belgique, de parents albanais, il multiplie ses créations et devient propriétaire de plusieurs salles de spectacle. Ce fou de théâtre ne vit que pour la scène et le public le lui rend bien. Ses pièces viennent de passer le cap des trois millions de spectateurs.



