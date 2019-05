Alizée et Grégoire Lyonnet annoncent attendre leur premier enfant

Ils sont aux anges. Alizée et Grégoire Lyonnet ont annoncé ce vendredi 24 mai qu’ils attendaient leur premier enfant. La chanteuse et l’ex-danseur de "Danse avec les stars" ont publié sur leur compte Instagram une photo sur laquelle on peut voir quatre paires de chaussures alignées et accompagnée chacune de la date de naissance de son propriétaire. 1986 pour Grégoire, 1984 pour Alizée, 2005 pour Annily, (la première fille de la chanteuse, née de sa relation avec l’ex de la "Star Academy" Jérémy Chatelain), et 2019 pour le bébé à venir.





Ils n'ont pas oublié d'y inclure leurs deux chiens (nés en 2010 et en 2016 pour ceux qui ça intéresse) dont on voit le bout des pattes. "Lyonnet’s family is growing", (la famille Lyonnet s'aggrandit) s'est réjoui le futur papa en légende du cliché, tandis que la future maman s'est contentée de son côté d'une série d'émoticônes de circonstance (un biberon, un ballon, un nounours, une tête de bébé…).