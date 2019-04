Allison Mack : comment la star de "Smallville" est devenue la numéro deux d’une terrifiante secte sexuelle

A l’écran, elle incarne Chloé Sullivan, la meilleure amie de Clark Kent, secrètement amoureuse du futur super-héros. Un personnage qui ne figure pas dans les comics, mais qui va s’imposer comme l’un des préférés des téléspectateurs durant 10 saisons. C’est en 2006, que la jeune femme va croiser la route des membres de la secte NXIVM, en marge du tournage à Vancouver, au Canada. A l’invitation de Kristin Kreuk, sa partenaire dans la série, elle assiste à un séminaire organisé par Nancy Salzman, co-fondatrice de la secte dirigée par le gourou Keith Raniere.





D’après Susan Dones, une ancienne membre de la secte, citée par "The Hollywood Reporter", Allison Mack y fera la rencontre de Sara Bronfman, héritière de l’empire Seagram (compagnie de vins et spiritueux) qui va proposer de l’emmener en jet privé jusqu’à New York pour rencontrer Keith Raniere. Ce personnage sulfureux, diplômé en physique, mathématiques et biologie, mais aussi soupçonné d’avoir des relations sexuelles avec des mineures dans les années 1980, va alors proposer à la jeune femme de booster sa carrière.