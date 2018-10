Amel Bent, Nolwenn Leroy, Kery James... Charles Aznavour, un modèle pour les jeunes artistes

L'auteur de "Je m'voyais déjà" avait également repris ses plus beaux titres en duo avec des stars de la nouvelle génération sur les plateaux télé. Plus étonnant encore, il s'était mis au rap, ou plus précisément au slam. Un magnifique duo qui figure sur l'album de Kery James, avec le titre "A l'ombre du show business". Charles Aznavour sera resté plongé dans la création jusqu'au bout, comme le montre Bintily Diallo dans sa chronique "Vos sorties" diffusée ce mardi 2 octobre dans La Matinale de LCI.