Amir finit son concert dans le décor après une chute sans gravité

"Amir vient de quitter Aubagne après avoir offert un magnifique concert surprise aux Aubagnaises et aux Aubagnais. Il va bien. Nous lui souhaitons le meilleur pour les jours à venir et le remercions chaleureusement pour son talent et sa gentillesse", a écrit sur Facebook l'édile. Des membres de l'équipe du chanteur se seraient plaints de l'absence de garde-corps à l'arrière de la scène, d'après La Provence.





La séance de dédicaces qui devait avoir lieu après le spectacle a de fait été annulée. Selon son site officiel, Amir doit se produire aux Etats-Unis samedi 1er juin et à Arcachon le 29 juillet.