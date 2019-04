Amitié bafouée et adultère : Kate et William au coeur d'une folle rumeur

Il suffit de taper son nom dans un moteur de recherches pour voir défiler les articles. Depuis plus de quinze jours, Rose Handbury voit son CV décortiqué et sa vie privée exposée aux yeux de tous par la presse désireuse de savoir qui est cette jeune femme par qui le scandale arrive. Mais quel scandale ? Le 22 mars, The Sun rapporte que Kate Middleton "s'est brouillée avec sa meilleure amie glamour" et qu'elle verrait désormais sa voisine dans le Norfolk comme "une rivale rurale".





Le tabloïd parle d'une rupture nette sans en donner les raisons. Il affirme que la duchesse de Cambridge aurait expressément demander à son mari le prince William de couper les ponts avec leur amie, marquise et épouse de Lord Cholmondeley, avec qui elle a trois enfants. Quelques jours plus tôt, le Daily Mail parlait d'une guéguerre d'image et de popularité au sein de l'aristocratie pour explique la rupture.