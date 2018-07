Amours, littérature et cinéma : 5 choses à savoir sur Samuel Benchetrit, le mari de Vanessa Paradis

On ne sait pas s’ils l’ont fait exprès. Ou s’il s’agit juste d’une coïncidence. Toujours est-il que Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis se sont dits oui, samedi dernier, pendant le match France-Argentine, à l’abri des regards indiscrets ou presque. C’est le premier mariage pour la chanteuse et comédienne, qui a vécu plus de 20 ans avec Johnny Depp. Et le second pour Samuel Benchetrit, qui fut le compagnon de la regrettée Marie Trintignant. Et qui depuis plus de deux décennies, mène une carrière de cinéaste et d’écrivain remarquée….