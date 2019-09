Le père de Laeticia Hallyday jugé ce jeudi pour violences envers un septuagénaire

JUSTICE – André Boudou, 67 ans, est convoqué ce jeudi devant le tribunal de Saint-Martin. Le père de Laeticia Hallyday doit comparaître pour l'agression d'un septuagénaire, au printemps dernier.

André Boudou pourrait également avoir à s’expliquer de menaces proférées à l’encontre de plaisanciers à Saint-Barthélemy, l’île voisine de Saint-Martin où sa fille et son gendre résidaient une partie de l’année avec leurs filles Jade et Joy. C’est là-bas que le rockeur a été inhumé le 11 décembre 2017.

Ancien rugbyman reconverti dans les affaires, André Boudou a eu plusieurs fois maille à partir avec la justice par le passé. Il a notamment été condamné deux fois à de la prison avec sursis pour fraude fiscale pour avoir dissimulé une partie des revenus de L’Amnesia, sa boîte de nuit au Cap d’Agde. En juin dernier, il a de nouveau été placé en garde à vue pour des faits similaires.

En froid avec Johnny et Laeticia depuis 2014, André Boudou se serait rapproché de sa fille ces derniers mois. Cet été, la jeune veuve, en conflit avec les aînés de son mari, a évincé son avocat Me Amir Aslani pour s’adjoindre une nouvelle équipe composée notamment de Alain Schauer et Gilles Gauer, deux avocats proches de son père.