Angèle, star des festivals de musique de l'été, se confie sur les contraintes de sa fulgurante notoriété

Passée de jeune artiste qui postait ses reprises sur Instagram à chanteuse distinguée aux Victoires de la musique 2019, Angèle n'a pas peur d'expliquer les difficultés qu'elle rencontre : "C'est vrai qu'être constamment avec des micros comme ça autour de moi et des gens qui m'écoutent, ça me donne l'impression de devoir toujours dire des trucs très intelligents et je n'ai pas toujours des trucs intelligents à dire. Être tout le temps sur scène, ça demande d'être tout le temps en forme et je ne suis pas tout le temps en forme", a-t-elle déclaré.





La jeune femme a évoqué son quotidien d'artiste adulée par son public et scrutée par les médias : "Marcher dans la rue, ça demande d'être tout le temps souriante avec les gens et je ne le suis pas toujours. Parfois, c'est un peu - entre guillemets - déshumanisant, on attend d'un artiste qu'il soit constamment apte à faire son métier (...) Ça a été peut-être difficile à gérer pour moi qui ai dû dealer avec cette notoriété hyper intense, qui a été très vite", a conclu la chanteuse qui essaye de ne pas se "plaindre" et de se "rappeler que c'est aussi que des choses positives". "C'est aussi ce qui fait que je remplis des salles, donc j'évite de me plaindre".