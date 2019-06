"Je donnerais tout ce que j’ai pour une dernière heure à tes côtés" : Angelica, la fille de Philippe "Zdar" rend hommage à son père décédé

"Pourquoi toi, pourquoi comme ça, si violemment, pourquoi maintenant ? Le meilleur des papas, souriant et encourageant (mais pas pour les devoirs ahah), blagueur et philosophe. Les meilleurs câlins de ma vie. Les meilleurs dîners en tête à tête. Les meilleures pâtes. Les meilleures vacances. Les meilleurs “bonne nuit” ou “buona notte amore” quand j’étais petite, les meilleures histoires que tu me racontais", poursuit Angelica se remémorant également les retards à l'école et les petits mots qu'elle retrouvait le matin.





"Je ne peux te souhaiter que de ne plus souffrir après l’accident, de veiller sur nous comme tu l’as toujours fait, de retrouver ton papa (pour rattraper le temps perdu !), de rester là-haut tranquillement et de bien te reposer car tu en as besoin. (…) Je t’aime mon petit papa, n’en doute jamais. tu me manques terriblement et je donnerais tout ce que j’ai pour une dernière heure à tes côtés. Ta fille (la grande)", conclue-t-elle.