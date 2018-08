Anna Wintour reste à la tête de "Vogue" : 5 choses que vous ignoriez sur la papesse de la mode

Mardi 31 juillet, le PDG du groupe Condé Nast Bob Sauerberg a confirmé qu’Anna Wintour avait "accepté de travailler avec lui indéfiniment", coupant court aux rumeurs qui l’annonçaient sur le départ. Rédactrice en chef du magazine Vogue depuis 30 ans, Anna Wintour est également directrice artistique de Condé Nast. D’elle, on sait qu’elle est mère et grand-mère, qu’elle ne porte jamais de sac, qu’elle déteste plus que tout le total look noir – désolée pour vos envies de paraître plus minces – et que ses lunettes de soleil sont son "armure". Mais peut-être que ces cinq infos vous avaient échappé.