Annabelle Varane : la soeur de Raphaël va-t-elle devenir Miss France 2019 ?

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





J’ai tenté l’aventure sur un coup de tête. J’y ai cependant été vivement incitée au fil des années par mes amis et mes proches ! Une fois lancée, on n’a pas envie de s’arrêter … Une année de Miss France, c’est une incroyable parenthèse dans la vie d’une jeune femme. Je pense que l’on gagne énormément en maturité, en confiance en soi et qu’on s’ouvre aux autres et à d’autres cultures, notamment avec les voyages réalisés.





Ma cause de coeur





En tant que Miss Nord-Pas-de-Calais, j’ai décidé de m’impliquer en faveur de l’indépendance des femmes.





Ma Miss France favorite





J’apprécie particulièrement Flora Coquerel, Miss France 2014. Elle a un charisme singulier et dégage beaucoup de gentillesse. C’est aussi et surtout une personnalité engagée, notamment avec la maternité qu’elle fait construire au Bénin.





Ma pire crainte le soir de l'élection





La chute !