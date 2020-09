Annie Cordy, l'artiste aux mille facettes

Tout a commencé quand une jeune Belge âgée de 22 ans est arrivée à Paris. Annie Cordy a démarré sa carrière en mai 1950, sur la scène du Lido. Elle chantait avec les plus grands et cultivait un grain de folie qui n'appartenait qu'à elle. C'était une artiste de la légèreté, mais aussi une travailleuse acharnée. Avant sa disparition, à l'âge de 92 ans, elle a joué et chanté sans jamais se prendre pour une star. Léonie Juliana Cooreman, de son vrai nom, avait l'art d'enchanter le quotidien.



