Anouchka, la fille d'Alain Delon est enceinte de son premier enfant

CARNET ROSE – La fille d'Alain Delon a dévoilé sur son compte Instagram qu'elle attendait son premier enfant avec son compagnon de longue date Julien Dereims.

"Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue", a-t-elle écrit en référence au titre "Sweetest Devotion" de la chanteuse Adele, accompagnant son message des hashtags #royalbaby #thisisit #love. "Bientôt", a pour sa part commenté le futur papa en légende de la même photo qu'il a également publié sur son compte Instagram.

De quoi donner le sourire à la fille d’Alain Delon et de la mannequin néerlandaise Rosalie van Breemen, avait révélé en janvier dernier dans les colonnes de "Paris Match" qu'elle avait fait une fausse couche. "Avant l’été, je suis tombée enceinte et on était heureux. Mais j’ai perdu le bébé en août, à trois mois", expliquait la jeune femme. "Même si j’aime penser que, désormais, nous avons un ange gardien… L’année 2018 va nous laisser une cicatrice pour toute la vie".

Si Alain Delon n'a pas encore réagi publiquement à cette nouvelle, Anthony et Alain-Fabien, les frères d'Anoushka ont publié samedi le même cliché dans leur story Instagram respective où ils se moquent gentiment de leur demi-sœur. Sur la photo, le compagnon de Capucine Anav a écrit "Which one is the ?", sous-entendu "Lequel d’entre nous est le royal baby ?", accompagné du hashtag "This is it" ("Ça y est") tandis que l'aîné de la fratrie s'est contenté du hashtag #FAMILLEFORMIDABLE.