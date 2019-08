Anouchka Delon apporte un démenti cinglant aux rumeurs sur la santé de son père

Les dernières rumeurs, alarmantes, ont poussé Anouchka, la fille cadette d’Alain Delon, à poster ce lundi sur Instagram un message destiné à y couper court. "Chers tous, cher public, pour vous rassurer. Notre père va mieux, même plus que mieux", écrit-elle. "Ne vous fiez pas aux imbécilités relayées par la presse."





"Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombres", promet la grande sœur d'Alain-Fabien et demi-sœur d'Anthony. "Il se remet entièrement, et n’a aucune séquelle. Il est extrêmement touché par vos messages et votre fidélité. Il ne manquera pas de vous remercier en temps voulu, quand lui l’aura décidé, comme il sait si bien le faire." Mais la jeune femme n’en reste pas là."