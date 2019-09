Anthony Colette se confie (enfin) sur sa relation avec Iris Mittenaere : "Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps"

CONFESSIONS – Anthony Colette a confirmé au cours d'une interview à "Ici Paris" qu'il avait bien été en couple avec sa partenaire de "Danse avec les stars", mais que leur idylle était désormais finie.

Pour vivre heureux, vivons cachés ? En pleine promotion de son livre "Danse tes rêves", Anthony Colette est revenu sur sa relation avec Iris Mittenaere, sa partenaire de la neuvième saison de "Danse avec les stars". Au cours d'une interview donnée au magazine Ici Paris, le danseur a confirmé qu'il avait bel et bien été en couple avec l'ex-Miss France, couronnée Miss Univers en 2016. Si les tourtereaux n'ont jamais publiquement confirmé l'information, leur complicité n'a jamais fait aucun doute.

"C'était exceptionnel. On s'est tout de suite bien aimés. Et on est sortis ensemble", a admis Anthony Colette, qui est parvenu à se hisser jusqu'à la finale de "Danse avec les stars" avec sa partenaire (une finale remportée par Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova). "Je ne regrette rien. Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre. Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, mais on est restés en bons termes, c'est la vie."