Antisémitisme, Gilets jaunes et oligarques : l'analyse circonstanciée de Pamela Anderson sur Twitter

Elle décrit les Gilets jaunes comme un mouvement "très sain dans l'ensemble" et "plein d'humanité". "Il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens. Ils se battent pour leur droit, pour plus de démocratie, plus d'égalité, pour être entendus, pour se sentir reconnus. Voilà ce que mes amis sur le terrain voient toutes les semaines", rapporte-t-elle au lendemain de l'acte XV. "Quand ils voient quelques fascistes - facilement reconnaissables, ils mettent de la distance et vont ailleurs. Ils ne peuvent pas être plus honnêtes que ça", assure-t-elle.