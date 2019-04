Antoine Griezmann annonce la naissance de son deuxième enfant

L’occasion, aussi, pour l’attaquant star de l’équipe de France et de l’Atlético de Madrid de dévoiler le prénom de l’enfant : Amaro, venant du portugais et signifiant "celui qui est aimé". Car oui, il s’agit d’un garçon, comme le joueur l’avait annoncé en octobre dernier, déjà via les réseaux sociaux, à travers une mise en scène tout en ballons et en tendresse.