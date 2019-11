Antonio Banderas raconte comment sa compagne Nicole Kimpel lui a sauvé la vie lors de sa crise cardiaque

"Je ne vivais sans doute pas ma vie de la plus belle des manières. J'étais fumeur, probablement l'une des choses les plus stupides que j'ai faites. J'ai été très chanceux au final. C'était un signal d'alerte", raconte-t-il très sérieusement alors qu'il porte un costume de Zorro, lendemain de Halloween oblige.

"La veille, ma compagne a eu mal à la tête et a été acheter un antidouleur. La pharmacie était fermée, donc elle a été prendre de l'aspirine dans un supermarché. Elle a pris le dosage le plus élevé. Au moment de payer, la caissière lui a dit : 'Vous avez fait tomber quelque chose'. Et c'était l'aspirine. Elle l'a récupérée, l'a payée et est revenue à la maison", poursuit-il. Il ajoute que le lendemain matin, alors qu'il ressentait les premiers symptômes d'un arrêt cardiaque, sa compagne a eu les bons réflexes. "Elle a mis un des cachets d'aspirine sous ma langue et ça m'a sauvé la vie", assure Antonio Banderas.