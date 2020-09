"Apologie du nazisme et antisémitisme" : le rappeur Freeze Corleone dans le viseur de Gérald Darmanin

Freeze Corleone dans la tourmente. Ce mercredi, la Licra diffusait sur Twitter un montage de neuf clips du rappeur français, dont un extrait de son nouveau single "Hors Ligne", afin de dénoncer des textes où il fait notamment l’apologie d’Adolf Hitler et du Mollah Omar et s’en prend à la communauté juive. L’association appelle à la responsabilité les plateformes de streaming comme Apple Music, Deezer et Spotify. Et leur demande implicitement de ne plus diffuser sa musique.

Si ces dernières n’ont toujours pas réagi, l’affaire a pris ce jeudi une dimension politique et judiciaire. "Apologie du nazisme et antisémitisme... Ces propos sont inqualifiables", écrit sur Twitter Gérald Darmanin. "À ma demande, le ministère de l’Intérieur étudie au plus vite les recours juridiques pour poursuivre leur auteur. "D’ores et déjà, j’appelle Facebook et Twitter à ne pas diffuser ces immondices", ajoute-t-il.

De leur côté, un groupe de députés LREM ont écrit ce jeudi une lettre au ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, lui demandant "d'agir pour que l'auteur de ce clip abject soit puni. Nous demandons plus que des réactions : de l'action. Au nom des valeurs, de l'unité de notre communauté nationale : ne laissons plus rien passer".