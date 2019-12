"Apprenez les gestes de premier secours" : Jessica Thivenin raconte comment un massage cardiaque a sauvé son fils

Maman d'un petit Maylone depuis octobre, elle a fait de ses comptes Instagram et Snapchat une plateforme pour livrer le récit du cauchemar de tout parent. Sa grossesse passée presque entièrement alitée d'abord, l'opération vitale de son fils né avec une malformation de l'œsophage ensuite. Ce mardi 10 décembre, elle s'est adressé à ses abonnés pour leur expliquer que le nourrisson avait à nouveau frôlé la mort.

Ceux qui l'ont rencontrée savent qu'elle est d'un naturel désarmant. Jessica Thivenin ne cache rien de sa vie, de ses failles et de ses blessures. Venue en début d'année chez LCI évoquer les violences conjugales dont elle a été victime il y a quelques années, la jeune femme de 29 ans découverte dans "Les Marseillais" sur W9 fait le récit quotidien de tout ce qui lui arrive sur ses réseaux sociaux. Sans avoir peur de casser l'image souvent parfaite que veulent renvoyer les influenceurs.

"Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé. Désolée pour le silence mais c'était trop dur de parler à ce moment-là", commence celle qui n'avait rien posté depuis quatre jours. Elle relate qu'elle était au restaurant à Dubaï vendredi avec son mari Thibault Garcia, lui aussi figure des "Marseillais", et que leur fils est "devenu tout bleu, tout violet" au moment de lui faire faire son rot. "J'ai commencé à paniquer (...). Des bulles sont sorties de sa bouche, puis du sang. On commençait à se dire : 'ça y est, qu'est-ce qui se passe ? C'est fini ?'", poursuit-elle en larmes.

Maylone "ne respirait plus". En route vers l'hôpital dans un taxi, Jessica Thivenin a allongé le nourrisson. "Je ne sais pas pourquoi d'un coup j'ai pensé à faire un massage cardiaque, comme on nous avait appris à l'hôpital. Au bout de quelques temps, ça a marché et je l'ai entendu respirer", ajoute-t-elle. Pris en charge aux urgences, l'enfant a ensuite été transféré dans un autre établissement où il a subi une batterie de tests. Il a été opéré une nouvelle fois ce lundi pour qu'il puisse "mieux avaler le lait" sans risquer de s'étouffer. Mais les médecins ont prévenu que la situation pouvait se reproduire.