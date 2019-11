Après les accusations d'Adèle Haenel, le parquet ouvre une enquête pour agressions sexuelles sur mineure

Dans une longue enquête publiée ce dimanche, puis une longue interview filmée sur le site de Mediapart le lendemain, la comédienne accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'"attouchements" et de "harcèlement sexuel" alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. "Je suis vraiment en colère. Mais la question ce n’est pas tant moi, comment je survis ou pas à cela. Je veux raconter un abus malheureusement banal, et dénoncer le système de silence et de complicité qui, derrière, rend cela possible", a confié la comédienne récemment à l'affiche de "Portrait de la jeune fille en feu".

Le réalisateur Christophe Ruggia nie catégoriquement les accusations dont il fait l'objet. L'ouverture de l'enquête intervient alors que, le matin même, la ministre de la Justice Nicole Belloubet invitait l'actrice à saisir la justice et à porter plainte, en réponse aux méfiances explicites de l'actrice quant à la bonne prise en charge judiciaire des violences sexuelles.