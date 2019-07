Kim Kardashian prépare un documentaire sur le système judiciaire américain

L'habit ne fait pas le moine. Prenez Kim Kardashian par exemple. Sous ses airs de bimbo, la femme de Kanye West a décidé de prendre un nouveau tournant en se lançant dans une carrière d'avocate. Et elle prend cela très au sérieux. "Pour ceux qui croient que c’est la solution de facilité, ce n’est pas le cas. Je passe mes weekends loin de mes enfants pendant que je lis et que j'étudie", a-t-elle écrit. "Je travaille toute la journée, couche mes enfants et passe mes nuits à étudier", expliquait en avril dernier la mère de famille qui souhaite passer l'examen du barreau en 2022.





"J'ai l'impression que le système pourrait être vraiment différent et je veux me battre pour l'améliorer et si j'ai plus de connaissances, je peux faire plus", confiait-elle au magazine Vogue en mai dernier. Elle ne compte en tout cas pas rester les bras croisés. Après avoir obtenu la libération d'Alice Marie Johnson, la star qui tente à présent de libérer son ami, le rappeur ASAP Rocky (détenu en Suède après une rixe dans laquelle il a été impliqué) a annoncé qu'elle préparait un documentaire sur le système judiciaire américain.