Après son cambriolage, Booba offre une (très) grosse récompense à celui qui lui ramènera son ordinateur !

Booba a des secrets qu'ils souhaitent protéger. Le rappeur français, victime d'un cambriolage survenu le 9 décembre dernier à son domicile de Boulogne-Billancourt, a lancé un appel afin de récupérer son ordinateur portable, dérobé au cours de la soirée. Et l'enjeu est crucial : c'est sur son disque dur que se trouvent les futurs titres de la star qui faisait récemment les gros titres en raison de sa bagarre avec son rival Kaaris à l'aéroport de Paris-Orly. L'interprète de "DKR" a publié son offre alléchante ce mercredi sur son compte Instagram, avec son franc-parler habituel : "J'offre 20 000 Euros à celui où celle qui me rapportera mon laptop (ordi) et DM moi d'un faux compte pour pas t'faire péter imbécile !!! J'allais sortir un triple album pour niquer couilles de bois vous m'avez niqué ma vie."