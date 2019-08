Après son coming-out en finale, Clo de "Koh-Lanta" a trouvé l’amour

"On savait tous qu’elle aimait les filles, sur le camp c’était quelque chose qu’elle nous disait", nous avait confié Maud, la grande gagnante, après la finale. Le faire devant le public, c’était important. On n’a qu’une seule vie sur cette Terre. Alors vivons-la comme on le veut, comme on le peut, tant qu’on est bienveillant, tant qu’on ne fait de mal à personne !".