"Quelqu'un a regardé Riverdale pendant son congé maternité" : Archie, le prénom du fils de Meghan et Harry, inspire déjà Twitter

"S'il devient duc, il sera Archie duc ?" Oui, un 8 mai à la rédaction les esprits se fatiguent et les blagues faciles fusent beaucoup plus facilement. On n'est pas les seuls à avoir été "inspirés" par le nom du fils de Meghan et Harry. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, c'est ainsi que l'on appellera désormais le dernier-né de la famille royale britannique qui ne bénéficiera d'aucun titre. Ni prince ni comte, il sera simplement Archie.





Un prénom surprenant que les bookmakers n'avaient pas vu venir - seuls 60 parieurs au Royaume-Uni avaient misé dessus - et que les internautes ont tourné en dérision quelques minutes seulement après son officialisation. Il y a ceux qui n'étaient pas, mais alors pas du tout convaincus par ce choix.