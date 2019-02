Et bientôt, l'interprète de God is a woman interprètera ses nouveaux tubes sur scène. Le 18 mars prochain, elle donnera le coup d'envoi de sa tournée mondiale, qui passera par Paris les 27 et 28 août et se terminera à Zurich, en Suisse, le 13 octobre 2019. Profondément marquée par l'attentat de Manchester qui avait fait 23 morts à la sortie de son concert, Ariana Grande a décidé de prendre des précautions.





La star a appelé ses fans à acheter l'un des sacs transparents commercialisés par son équipe pour des raisons de sécurité. Et pour atteindre un maximum de personnes, Ariana Grande a bien entendu publié un message... sur Instagram.