Ariana Grande : on lui propose 1,5 million de dollars pour effacer son tatouage ridicule

D’après le site people TMZ, Ariana Grande pourrait convertir cette incroyable bourde en formidable pactole. La société LaserAaway lui proposerait en effet la bagatelle de 1,5 million de dollars pour lui retirer définitivement ce tatouage malencontreux.





"LaserAway est le leader national de l’effacement de tatouage au laser et nous savons qu'Ariana a été "grillée", peut-on lire dans la lettre, publiée sur le site de TMZ. "Nous pensons que Miss Grande pour donner du courage aux gens qui veulent se faire effacer un tatouage non désiré de la même manière qu’elle nous motive tous avec ses talents de chanteuse."





En échange, Ariana Grande devra se laisser filmer et photographier durant l’opération, les images étant destinées ensuite à assurer la promotion de la société sur les réseaux sociaux. L’interprète de "God is woman" devra également publier un cliché par mois pendant un an pour attester de la réussite de l’effacement.