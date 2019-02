Ariana Grande refuse 1,5 million de dollars pour effacer son tatouage ridicule

Dans leur proposition, les dirigeants de LaserWay suggéraient à Ariana Grande de se laisser filmer et photographier durant l’opération, les images étant destinées ensuite à assurer la promotion de la société sur les réseaux sociaux. Et de publier un cliché par mois pendant un an pour attester de la réussite de l’effacement. En dépit de leur générosité, ils vont devoir se trouver une autre égérie.