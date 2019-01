Ariana Grande, vegan, moquée pour son tatouage raté signifiant "barbecue" en japonais

Fière de son dernier tube, Ariana Grande a décidé de l'avoir dans la peau. La chanteuse américaine est passée entre les mains d'un tatoueur pour se faire marquer "7 rings" (7 bagues) sur la paume de sa main gauche. La star a fièrement dévoilé son tatouage sur Instagram... devenant la risée des internautes. En effet, si Ariana Grande pensait se faire inscrire le titre de sa chanson en lettres japonaises, elle s'est en réalité fait tatouer "七輪", qui se prononce "shichirin" et signifie "barbecue". Ironie de l'histoire : elle est vegan.





De quoi faire sourire la toile, qui a commenté avec humour son tatouage et a partagé des photos du fameux barbecue grill. "Le nouveau tatouage d'Ariana Grande signifie un barbecue grill en japonais, et pas '7 rings'. "Si vous voulez en savoir plus, recherchez 'Shichirin' sur Google", a expliqué un internaute.