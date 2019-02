"Barbecue japonais doigt" : Ariana Grande a fait modifier son tatouage raté... mais c'est encore pire

L'interprète de "God is a woman" a ensuite supprimé sa publication, tout en partageant une photo laissant entendre qu'elle allait corriger l'épellation de "7 rings" en japonais, en faisant appel au tatoueur Kane Navasard, basé à Los Angeles. "Nous avons un plan. Kane Navasard, on se voit ce soir. Je vous remercie pour vos conseils et vos corrections", a déclaré la chanteuse sur Instagram jeudi matin. L'erreur a été réparée quelques heures plus tard. "C'est légèrement mieux", a-t-elle écrit en légende d'une photo montrant son nouveau tatoo. Sauf que le caractère japonais qu'elle a fait ajouter a été inscrit sous celui signifiant 7 et non à côté. Et selon les internautes du pays, il signifierait désormais lorsqu'on le lit de gauche à droite "Barbecue japonais doigt".