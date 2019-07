Armie Hammer, la star de "Call me by your name", fait scandale avec une étrange vidéo de son fils

"Dégoûtant", "pas normal" et "inapproprié". Les mots revenaient en boucle depuis la publication ce week-end d'une vidéo en apparence anodine mais qui a suscité l'indignation des réseaux sociaux - plutôt prompts à s'agacer de tout et n'importe quoi, on en convient.





Jugez plutôt : Armie Hammer, qui a fait chavirer Timothée Chalamet dans "Call me by your name", a posté sur Instagram un court clip sur lequel on voit son fils Ford lui gober les doigts de pied. "Tout ça s'est passé pendant 7 bonnes minutes", écrit-il en légende, qualifiant le garçonnet de "fétichiste du pied au max".