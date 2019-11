Arrêté pour une bagarre en état d'ivresse, Pete Doherty écope de trois mois de prison avec sursis

Son avocat a reconnu que "les effets de l'alcool plus des médicaments" avaient amené son client "à avoir un comportement indélicat" et "violent". Interpellé ivre après une bagarre dimanche 10 novembre à Paris, Pete Doherty a été condamné mardi 12 novembre par le tribunal correctionnel de la capitale à trois mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et 5.000 euros d'amende.

"Pete Doherty n'a aucun antécédent judiciaire en matière de violences et il reconnaît sa responsabilité, due à son taux d'alcoolémie", avait déclaré son avocat Me Arash Derambarsh en amont de la comparution. Et d'ajouter : "Le traitement qu'il prend pour stopper son addiction à la drogue à des effets nocifs sur son état de santé et il promet de faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus." "Les faits sont intervenus dans un contexte d'arrêt de la consommation de stupéfiants depuis plusieurs mois. Pour cela, M. Doherty prend des médicaments comme du Valium qui l'ont entraîné dans une situation un peu compliquée", a déclaré l'avocat devant le tribunal ce mardi.