Arrêté pour une bagarre en état d'ivresse, Pete Doherty passe ce mardi devant le tribunal de Paris

Interpellé ivre, dimanche 10 novembre à Paris, après une bagarre, Pete Doherty sera fixé mardi 12 novembre sur les suites judiciaires de cette affaire. Placé en garde à vue pour des "violences par personne en état d'ivresse", le chanteur des Libertines a été "déféré" lundi 11 novembre "en vue de sa comparution demain devant le procureur de la République", a indiqué le parquet dans la soirée

L’avocat de la star britannique, joint par l’AFP, a déclaré "souhaiter une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" (CRPC). Cette procédure, dite du "plaider-coupable" à la française, permet d'accepter une condamnation tout en évitant un procès en correctionnelle.

"Pete Doherty n'a aucun antécédent judiciaire en matière de violences et il reconnaît sa responsabilité, due à son taux d'alcoolémie", a déclaré Me Arash Derambarsh. Et d'ajouter : "Le traitement qu'il prend pour stopper son addiction à la drogue à des effets nocifs sur son état de santé et il promet de faire le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus."