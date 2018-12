Asia Argento dans Clique : "J'ai passé une année de merde"

Asia Argento est ensuite interrogée sur cette prise de parole qui a marqué les esprits sur la Croisette et ailleurs. "En 1997, j'ai été violée ici par Harvey Weinstein", avait-elle lancé face à un public médusé. Elle en parle aujourd'hui comme d'un "geste kamikaze, suicidaire". Elle raconte que "ce n'était pas [son] idée de raconter ce qui s'est passé avec Weinstein. C'est le journaliste qui m'a appelée parce qu'il savait. J'avais déjà fait un film dessus quand j'avais 23 ans." Elle fustige par la suite le tournant qu'a pris les mouvements #MeToo et Time's Up. "C'est devenu quelque chose de très important puis Hollywood a tout bouffé. C'est devenu une franchise, un pin's qu'on met sur les tapis rouges. Ils ont diminué l'impact en l'amenant dans un côté business, pas révolutionnaire", regrette-t-elle.