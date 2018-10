"Pour lui, j'étais un trophée de chasse" : Asia Argento reconnaît avoir eu un rapport sexuel avec Jimmy Bennett

"Il a commencé à m'embrasser et à me toucher, mais pas comme une mère et son enfant comme je le voyais moi, mais comme un garçon aux hormones déchaînées. (...) Et cela m'a congelée. (...) Il m'a déshabillée, m'a mise de côté sur le lit et il est monté sur moi. Nous avons eu une relation complète sans même utiliser de préservatif. J'étais froide et immobile. Ça a duré deux minutes... comme un lapin", détaille-t-elle.