Attaquée pour être remontée sur scène 14 jours après son accouchement, Amy Schumer répond avec humour

L'actrice a décidé de répondre à ces attaques en utilisant sa meilleur arme : l'humour. Quelques heures après la première publication, elle a posté une nouvelle photo d'elle, visiblement à peine réveillée et utilisant son tire-lait : "En train d'envoyer de l'amour aux mères qui m'ont attaquée pour être montée sur scène hier soir", a écrit l'humoriste. Elle a également pu compter sur le soutien de célébrités comme l'actrice Selma Blair : "Qui peut attaquer une mère parce qu'elle fait ce qu'elle fait et sur comment elle le fait ?".





Amy Schumer, connue pour son engagement féministe, n'hésite pas à utiliser son image pour défendre ses convictions. Quelques semaines avant son accouchement, elle se montrait en sous-vêtements sur son compte Instagram et écrivait en légende : "Je me sens forte et belle aujourd'hui".