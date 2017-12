Atteinte d'endométriose, Enora Malagré annonce qu'elle va se faire retirer l'utérus

Une femme sur dix est atteinte d'endométriose, en France. Une maladie gynécologique qui provoque des douleurs pelviennes extrêmes, des règles abondantes et dans certains cas, l'infertilité. Cette maladie se caractérise par la présence de cellules d'origine utérine en dehors de l'utérus, qui réagissent aux hormones lors des cycles menstruels, entraînant notamment des douleurs et des saignements. Des symptômes qui rendent la vie particulièrement douloureuse.





En mars dernier, Enora Malagré, révélait être atteinte de cette maladie et racontait son quotidien sur Europe1, chez Allo Docteur. "Après plusieurs fausses couches et des douleurs qui commençaient à apparaître, on a vu les premiers kystes et on a diagnostiqué la maladie. J’avais des douleurs à tomber par terre et qui frôlent l’éva­nouis­se­ment. Et puis, ne pas pouvoir me lever pendant quasi 24 heures voire 48 heures, c’est incroyable", racontait-elle. Elle évoquait également l'hystérectomie, l'ablation de l'utérus, et disait y réfléchir.