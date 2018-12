Attentat de Strasbourg : l'ancien candidat de The Voice Luc Arbogast rend hommage à son ami en état de "mort cérébrale"

Selon un bilan provisoire, l'attaque perpétrée du mardi 11 décembre sur le marché de Noël strasbourgeois a fait 3 morts et 13 blessés dont 5 graves. Parmi les victimes du terroriste, abattu par les policiers ce jeudi soir, figure un ami de Luc Arbogast, ancien candidat de la saison 2 de The Voice. Très ému, l'homme lui a rendu hommage, jeudi, via un message posté sur son compte Instagram : "Priez avec moi s'il vous plait, pour mon Ami Bart, pris pour cible à Strasbourg, actuellement en mort cérébrale, un mec magique, généreux et qui ne mérite pas de mourir a son âge, et pour ces raisons viles", a écrit Luc Arbogast, accompagnant son texte d'une photographie de son ami.