"Je suis l'Alsace" : Delphine Wespiser et M Pokora "de tout cœur" avec les victimes de l'attentat de Strasbourg

Quant à Mat Pokora, originaire de Strasbourg, il s'est exprimé sur Twitter. "Choqué et attristé par ce qu’il s’est passé dans ma ville… De tout cœur avec les victimes, leurs familles et tous les Strasbourgeois…", a twitté le chanteur et ancien coach de "The Voice", accompagnant son message d'un cœur et de deux mains jointes, ainsi que du hashtag #StrasbourgMonAmour.