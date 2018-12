Attentat de Strasbourg : Luc Arbogast, l’ancien candidat de "The Voice", choqué par la mort de son ami Bartek

"Ce soir, je suis chagrin, demain je serai colère". C’est avec ces mots forts que Luc Arbogast, le chanteur au look médiéval et à la voix de contre-ténor, a exprimé sa douleur, ce dimanche soir sur sa page Instagram, suite à l’annonce de la mort de son ami Barto Pedro Orent-Niedzielski, dit Bartek.





Ce Strasbourgeois d'origine polonaise, âgé de 35 ans, avait été atteint d’une balle dans le front lors de l’attentat perpétré mardi 11 décembre sur le marché de Noël de Strasbourg. Il était depuis dans le coma, en état de mort cérébrale.





Révélé en 2013 dans la saison 2 de "The Voice, Luc Arbogast a passé une grande partie de sa jeunesse en Alsace. Vendredi, il avait apporté son soutien aux proches de Bartek, appelant les internautes à prier pour "un mec magique, généreux et qui ne mérite pas de mourir à son âge, et pour ces raisons viles".